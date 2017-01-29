"МЮ" готов продать Руни в Китай

"Манчестер Юнайтед" готов продать нападающего Уэйна Руни в Китай, сообщает Mirror. Ожидается, что переход 31-летнего форварда обойдется китайской стороне в 140 миллионов фунтов стерлингов. Отметим, что конкретные потенциальные покупатели англичанина не называются. Ожидается, что Руни заработает в Китае 140 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым игроком мира и обгонит по этому показателю Карлоса Тевеса, который получает в Поднебесной 650 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Сделка может состояться в зимнее трансферное окно, которое продлится в Китае до 28 февраля.
Tree
переезд в КИТАЙ имеет сходство со сдачей скота на мясо ....в смысле убийства самого футбола ....Отличие в том что сдаваемому на мясо в принципе хорошо ...но жить он начинает в совсем другом МИРЕ ...это МИР избыточности фантастической ....
13:53 29 января
Igorello97
нееет
13:15 29 января