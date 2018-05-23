"МЮ" готов продать Марсьяля только в зарубежный клуб

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Антони Марсьялем. При этом в клубе не хотят, чтобы он перешел в стан одного из их конкурентов по премьер-лиге.

Как сообщает Daily Mail, к французу проявляет интерес "Челси", но в лондонский клуб его не отпустят. Также сообщалось об интересе к нему со стороны "Наполи" и "Ювентуса". До этого была новость о том, что "МЮ" может обменять игрока в "Челси" на Виллиана.

В завершившемся сезоне 22-летний вингер провел 30 матчей в премьер-лиге и забил девять мячей при пяти голевых передачах.