"МЮ" готов побороться с "Ювентусом" за Роналду

"Манчестер Юнайтед" может прибрести форварда "Реала" Криштиану Роналду, сообщают британские СМИ. Ранее сообщалось, что он перейдет в "Ювентус".

Как информирует The Sun, бывший клуб португальца готов побороться за игрока. В руководстве обсудили ситуацию с португальцем и готовы сделать предложение по нему. При этом в прессе сообщалось, что футболист близок к переходу в "Ювентус", и уже 7 июля итальянский клуб может официально объявить о его переходе.

33-летний футболист в прошлом сезоне провел 44 матча за "Реал" и забил 44 мяча при восьми голевых передачах.