"МЮ" - фаворит матча с "Саутгемптоном" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата Англии между "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед"​. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед"

Прогноз Winline – П1 4.55 – Н 3.53 – П2 1.83

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Саутгемптон": Форстер - Суариш, ван Дейк, Худт, Бертран - Ромеу, Лемина - Дэвис, Тадич, Редмонд - Габбьядини.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Байи, Джоунс, Блинд - Матич, Феллаини - Мата, Мхитарян, Рэшфорд - Лукаку.

ПОТЕРИ: нет - Рохо, Шоу, Погба, Ибрагимович (все - травма).