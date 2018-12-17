"МЮ" активировал опцию продления контракта Марсьяля на год

"Манчестер Юнайтед" продлил действующее соглашение с нападающим команды Антони Марсьялем на один сезон.

Вместо этого руководство манкунианцев предложила игроку продлить действующий контракт на один сезон. Но сторона игрока недовольна и этим.

- Я не думаю, что переговоры по новому долгосрочному контракту Марсьяля с клубом завершатся позитивно. "Юнайтед" сделал нам несколько предложений, но они не соответствуют нашим ожиданиям, - приводит слова агента игрока Филиппа Ламболе "Радио Монте-Карло".

Действующий контракт Марсьяля с "МЮ" заканчивается 30 июня 2019 года. В текущем сезоне француз сыграл 19 матчей за "красных дьяволов", в которых забил 8 голов.