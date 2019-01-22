"Мы очень беспокоимся за Эмилиано Салу". Президент "Кардиффа" - о пропаже самолета с игроком

Президент "Кардифф Сити" Мехмет Далман прокомментировал ситуацию вокруг исчезновения частного самолета, на борту которого находился новичок клуба Эмилиано Сала. По сообщениям СМИ, 28-летний аргентинец летел из Нанта в Кардифф накануне вечером, когда его самолет пропал с радаров. Поисково-спасательная операция в проливе Ла Манш пока не дала результатов.

– Мы очень обеспокоились, когда узнали о пропаже самолета над Ла Маншем минувшим вечером, – цитирует Le Figaro Далмана. – Мы ждем подтверждения, прежде чем сможем сказать что-то большее. Очень беспокоимся за Эмилиано Салу.

Напомним, что Сала два дня назад перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 20 миллионов евро.