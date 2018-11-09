"Мы любим Аршавина!". "Арсенал" вспомнил покер россиянина "Ливерпулю"

"Арсенал" вспомнил покере нападающего Андрея Аршавина в матче против "Ливерпуля" (4:4). Лондонцы признались, что любят российского футболиста.
– Андрей Аршавин любит "Энфилд", – написал "Арсенал" в своем Твиттере. – И мы любим Аршавина! Замечательные воспоминания, Андрей, желаем тебе всего наилучшего!
Andrey Arshavin ❤️ Anfield– Arsenal FC (@Arsenal) 9 ноября 2018 г.
And we ❤️ Andrey Arshavin
Fond memories, Andrey - wishing you all the best 😊 pic.twitter.com/gaEDJ7g5Xo
Аршавин провел 145 матчей за "Арсенал", забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.
Ранее 37-летний футболист "Кайрата" заявил, что близок к завершению карьеры.
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