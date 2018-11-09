"Мы любим Аршавина!". "Арсенал" вспомнил покер россиянина "Ливерпулю"

"Арсенал" вспомнил покере нападающего Андрея Аршавина в матче против "Ливерпуля" (4:4). Лондонцы признались, что любят российского футболиста.

– Андрей Аршавин любит "Энфилд", – написал "Арсенал" в своем Твиттере. – И мы любим Аршавина! Замечательные воспоминания, Андрей, желаем тебе всего наилучшего!

Andrey Arshavin ❤️ Anfield



And we ❤️ Andrey Arshavin



Fond memories, Andrey - wishing you all the best 😊 pic.twitter.com/gaEDJ7g5Xo – Arsenal FC (@Arsenal) 9 ноября 2018 г.

Аршавин провел 145 матчей за "Арсенал", забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.

Ранее 37-летний футболист "Кайрата" заявил, что близок к завершению карьеры.