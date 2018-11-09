23:25 9 ноября | Футбол — Англия

"Мы любим Аршавина!". "Арсенал" вспомнил покер россиянина "Ливерпулю"

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"Арсенал" вспомнил покере нападающего Андрея Аршавина в матче против "Ливерпуля" (4:4). Лондонцы признались, что любят российского футболиста.

Андрей Аршавин любит "Энфилд", – написал "Арсенал" в своем Твиттере. – И мы любим Аршавина! Замечательные воспоминания, Андрей, желаем тебе всего наилучшего!

 

Аршавин провел 145 матчей за "Арсенал", забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.

Ранее 37-летний футболист "Кайрата" заявил, что близок к завершению карьеры.

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