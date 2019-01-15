"Мы будем скучать по тебе". Де Хеа отреагировал на заявление Чеха о завершении карьеры

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что будет скучать по голкиперу "Арсенала" Петру Чеху. 36-летний чех во вторник сообщил о том, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

- С большой любовью храню футболку Чеха. Без сомнений, он является одним из лучших вратарей в истории английской премьер-лиги. Мы будем скучать по тебе, - написал Де Хеа в своем Твиттере.

I keep with great affection @petrcech shirt. Without a doubt one of the best keepers in the history of the @premierleague. We'll miss you!! pic.twitter.com/qFesJAZoFD – David de Gea (@D_DeGea) 15 января 2019 г.

В текущем сезоне Чех провел 12 матчей за "Арсенал", в которых пропустил 12 голов.

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