22:46 | Футбол — Англия

"Мы будем скучать по тебе". Де Хеа отреагировал на заявление Чеха о завершении карьеры

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Вратарь "Манчестер Юнайтед"  Давид Де Хеа заявил, что будет скучать по голкиперу "Арсенала"  Петру Чеху. 36-летний чех во вторник сообщил о том, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

- С большой любовью храню футболку Чеха. Без сомнений, он является одним из лучших вратарей в истории английской премьер-лиги. Мы будем скучать по тебе, - написал Де Хеа в своем Твиттере.

В текущем сезоне Чех провел 12 матчей за "Арсенал", в которых пропустил 12 голов.

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