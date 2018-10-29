Мужчина, спасший жизнь Глену Ходдлу, не считает себя героем

Звукорежиссер Саймон Дэниэлс, спасший жизнь бывшему тренеру сборной Англии Глену Ходдлу, заявил, что не считает себя героем. 47-летний Дэниэлс, также работающий специальным констеблем (добровольным помощником полиции), оказал Ходдлу оперативную медицинскую помощь, когда тот пережил сердечный приступ.

- Я не герой. Я делал то, чему меня учили, - цитирует BBC Дэниэлса. - Я просто пытался спасти жизнь. Я даже не знал, что это Ходдл.

61-летний Глен Ходдл ранее возглавлял "Челси", сборную Англии, "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон". С 2006 года он не занимается тренерской деятельностью.