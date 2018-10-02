Муту выплатит "Челси" 17 миллионов евро

Европейский суд по правам человека обязал завершившего карьеру румынского нападающего Адриана Муту выплатить "Челси" 17 миллионов евро в качестве компенсации за его переход в "Ювентус", сообщает Footbal Italia.

В октябре 2004 года Муту сдал положительный тест на кокаин, в результате чего был дисквалифицирован на семь месяцев. Форвард был отчислен из "Челси", и после его перехода в "Ювентус" английский клуб обратился в ФИФА за компенсацией.

В 2008 году Палата по разрешению споров ФИФА постановила Муту выплатить компенсацию в размере 17 173 990 евро. В 2013 году тот же орган приказал, чтобы "Ювентус" и "Ливорно" выплатили компенсацию, так как Муту первоначально подписал контракт с последним. Это решение было отменено Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2015 году.

Муту обратился в Европейский суд по правам человека, однако тот установил, что футболист не обосновал свои утверждения против решения CAS и должен выплатить "Челси" 17 миллионов евро. Сам Муту настаивает на том, что не может позволить себе выплатить такую сумму.

За свою клубную карьеру Муту забил 160 мячей в 437 матчах. В сборной на счету нападающего 33 гола в 73 играх.