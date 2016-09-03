12:00 | ФУТБОЛ — Англия

Мусса Сиссоко: "Уход из "Ньюкасла" был необходим"

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Новичок "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко назвал необходимостью свой уход из "Ньюкасла". 27-летний француз в последний день трансферного окна присоединился к лондонскому клубу.

- Как вы уже знаете, новое приключение начинается для меня, - написал в своем Instragram Сиссоко. - Несмотря на трудности, я решил присоединиться к "Тоттенхэму". Этот выбор был необходимостью, и мне нужен новый вызов.  Понимаю, что мое решение может сделать фанатов "Ньюкасла" грустными, но хочу, чтобы они знали, что я никогда не забуду их. У нас были хорошие и плохие времена. В моем сердце всегда останется часть "Ньюкасла".

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