Мусса Сиссоко: "Уход из "Ньюкасла" был необходим"

Новичок "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко назвал необходимостью свой уход из "Ньюкасла". 27-летний француз в последний день трансферного окна присоединился к лондонскому клубу.

- Как вы уже знаете, новое приключение начинается для меня, - написал в своем Instragram Сиссоко. - Несмотря на трудности, я решил присоединиться к "Тоттенхэму". Этот выбор был необходимостью, и мне нужен новый вызов. Понимаю, что мое решение может сделать фанатов "Ньюкасла" грустными, но хочу, чтобы они знали, что я никогда не забуду их. У нас были хорошие и плохие времена. В моем сердце всегда останется часть "Ньюкасла".