Муса - в стартовом составе "Лестера" на матч с "Челси"

Стали известны составы "Лестера" и "Челси" на матч 21-го тура чемпионата Англии. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса начнет игру в стартовом составе чемпионов Англии.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Лестер": Шмейхель – Чилвелл, Морган, Хут, Фукс – Ндиди, Менди, Дринкуотер, Муса, Олбрайтон – Варди.

Запасные – Цилер, Симпсон, Василевски, Грэй, Кинг, Капустка, Окадзаки.

"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл – Мозес, Канте, Матич, Алонсо – Виллиан, Азар, Педро.

Запасные – Бегович, Иванович, Зума, Фабрегас, Чалоба, Лофтус-Чик, Батшуайи.

Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Лестер" – "Челси"