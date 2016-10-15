Муса сыграет с "Челси" с первых минут

Стали известны стартовые составы "Лестера" и "Челси" на матч 8-го тура чемпионата Англии. Отметим, что с первых минут у "лис" на поле появится экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса. При этом в запасе остался один из лидеров гостей Рияд Махрез. Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

"Лестер": Шмейхель – Эрнандес, Хут, Морган, Фукс – Олбрайтон, Дринкуотер, Амарти, Шлупп – Муса, Варди. Запасные: Цилер, Кинг, Симпосон, Слимани, Грэй, Ульо, Махрез.

"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо – Канте, Матич – Педро, Азар, Мозес – Диегу Коста. Запасные: Бегович, Эйна, Терри, Чалоба, Лофтус-Чик, Соланке, Батшуайи.

Трансляция матча "Челси" - "Лестер"