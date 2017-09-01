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09:26 | Футбол — Англия

Муса сам отказался от перехода в "Халл" Слуцкого

7

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса не стал переходить в "Халл Сити", который возглавляет Леонид Слуцкий. Как сообщает Hull Daily Mail, "тигры" попытались подписать нигерийца в последние 72 часа трансферного окна по просьбе российского специалиста, который ранее работал с форвардом в ЦСКА.

Клубы согласовали аренду Мусы, однако сам футболист в последний момент отказался, заявив, что не хочет играть в чемпионшипе. Прошлым летом африканец перешел в "Лестер" из ЦСКА за 16 миллионов фунтов стерлингов. Всего за английский клуб он провел 32 матча, в которых забил 4 гола. Также на его счету 61 игра за сборную страны и 13 голов.

12 новичков "Халл Сити" Слуцкого. Видео

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
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КОММЕНТАРИИ (7)
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zae1976

в первую лигу не очень хочется недавней звезде рфпл

11:10

Уралмашевец

А сколько было вони по этому поводу на страницах "СпортЭкспрессГазеты"...

10:24

баламошка

Муса узнал в Англии, что работорговлю отменили. Теперь уже Лёне не заманить его стеклянными бусами, как было раньше.

10:17

Manted

ну и жри палас сиди на лавке

10:03

Dimario

Муса подхватил болезнь некоторых российских футболистов - лучше сидеть в запасе в клубе посильнее, чем гарантированно играть

09:57

Serenky25

Леонид из "Мукунки" футболиста сделал, а тот так его отблагодарил.

09:47

Angeldust

Ну после 4 голов в 32 играх Муса думает его куда-то позовут еще?

09:37