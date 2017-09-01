Муса сам отказался от перехода в "Халл" Слуцкого

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса не стал переходить в "Халл Сити", который возглавляет Леонид Слуцкий. Как сообщает Hull Daily Mail, "тигры" попытались подписать нигерийца в последние 72 часа трансферного окна по просьбе российского специалиста, который ранее работал с форвардом в ЦСКА.
Клубы согласовали аренду Мусы, однако сам футболист в последний момент отказался, заявив, что не хочет играть в чемпионшипе. Прошлым летом африканец перешел в "Лестер" из ЦСКА за 16 миллионов фунтов стерлингов. Всего за английский клуб он провел 32 матча, в которых забил 4 гола. Также на его счету 61 игра за сборную страны и 13 голов.
zae1976
в первую лигу не очень хочется недавней звезде рфпл
11:10
Уралмашевец
А сколько было вони по этому поводу на страницах "СпортЭкспрессГазеты"...
10:24
баламошка
Муса узнал в Англии, что работорговлю отменили. Теперь уже Лёне не заманить его стеклянными бусами, как было раньше.
10:17
Manted
ну и жри палас сиди на лавке
10:03
Dimario
Муса подхватил болезнь некоторых российских футболистов - лучше сидеть в запасе в клубе посильнее, чем гарантированно играть
09:57
Serenky25
Леонид из "Мукунки" футболиста сделал, а тот так его отблагодарил.
09:47
Angeldust
Ну после 4 голов в 32 играх Муса думает его куда-то позовут еще?
09:37