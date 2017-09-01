Муса отказался от перехода в "Халл" Слуцкого

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса не стал переходить в "Халл Сити", который возглавляет Леонид Слуцкий. Как сообщает Hull Daily Mail, "тигры" попытались подписать нигерийца в последние 72 часа трансферного окна по просьбе российского специалиста, который ранее работал с форвардом в ЦСКА.

Клубы согласовали аренду Мусы, однако сам футболист в последний момент отказался, заявив, что не хочет играть в чемпионшипе. Прошлым летом африканец перешел в "Лестер" из ЦСКА за 16 миллионов фунтов стерлингов. Всего за английский клуб он провел 32 матча, в которых забил 4 гола. Также на его счету 61 игра за сборную страны и 13 голов.