Муса не ведет переговоров о переходе в "Халл" Слуцкого

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса не вел переговоров с "Халл Сити" относительно возможного перехода в этот клуб в январское трансферное окно, информирует Аllnigeriasoccer. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что нигериец будет выступать за команду Леонида Слуцкого на правах аренды.

В сентябре сообщалось о том, что "тигры" попытались подписать нигерийца в последние 72 часа летнего трансферного окна по просьбе российского специалиста, который ранее работал с форвардом в ЦСКА.

Клубы согласовали аренду Мусы, однако сам футболист в последний момент отказался, заявив, что не хочет играть в чемпионшипе. Прошлым летом африканец перешел в "Лестер" из ЦСКА за 16 миллионов фунтов стерлингов. Всего за английский клуб он провел 26 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.​

Турнирная таблица чемпионшипа здесь