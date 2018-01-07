Муса не перейдет в "Бурсаспор"

Агент нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис сообщил, что его клиент не перейдет в "Бурсаспор". По его словам, 25-летний нигериец останется в Англии.

Напомним, в "Лестере" Муса не имеет регулярной практики. Бывший форвард ЦСКА в нынешнем сезоне провел всего пять матчей, забив один гол.

– К нам правда обращались три топ-клуба Турции, однако Муса пока не хочет туда уезжать, – цитирует Харриса SuperSport. – Скорее всего он останется в Англии. Меня удивляет информация о "Бурсаспоре". Не знаю, откуда она взялась. Это похоже на шутку или чье-то воображение. Уверяю, что Муса не перейдет "Бурсаспор".