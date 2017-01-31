Муэз Ассен продолжит карьеру в "Саутгемптоне" на правах аренды

"Саутгемптон" до конца сезона арендовал вратаря "Ниццы" Муэза Ассена, сообщает пресс-служба английского клуба. Для "святых" это усиление является первым в зимнее трансферное окно.

– Я очень счастлив продолжить карьеру в "Саутгемптоне", – приводит официальный сайт клуба слова Ассена. – Я рад возможности попробовать свои силы в чемпионате Англии. С нетерпением жду прибытия в расположение команды.

Ассен может дебютировать в новом клубе уже в эту субботу, в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии против "Суонси". После 22 туров "святые" занимают 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 27 очков.