Мойесу грозит дисквалификация за оскорбление журналистки

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес может быть дисквалифицирован за общение у журналисткой BBC Вики Спаркс после ничьей с "Бернли" (0:0). Интервью было закончено, но камеру оператор еще не выключил, и в этот момент специалист пригрозил журналистке пощечиной. Саму журналистка не стала подавать жалобу на Мойеса, но ее коллеги были возмущены таким поведением тренера. Министр спорта Англии требует дисквалифицировать специалиста минимум на 5 матчей.

- Несколько дерзко было в концовке, так что лучше следи за собой, - заявил Мойес. - Ты все равно можешь получить пощечину, даже если ты женщина. Будь осторожнее в следующий раз.