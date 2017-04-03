14:12 | ФУТБОЛ — Англия

Мойесу грозит дисквалификация за оскорбление журналистки

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Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес может быть дисквалифицирован за общение у журналисткой BBC Вики Спаркс после ничьей с "Бернли" (0:0). Интервью было закончено, но камеру оператор еще не выключил, и в этот момент специалист пригрозил журналистке пощечиной. Саму журналистка не стала подавать жалобу на Мойеса, но ее коллеги были возмущены таким поведением тренера. Министр спорта Англии требует дисквалифицировать специалиста минимум на 5 матчей.

- Несколько дерзко было в концовке, так что лучше следи за собой, - заявил Мойес. - Ты все равно можешь получить пощечину, даже если ты женщина. Будь осторожнее в следующий раз.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

По-моему, не может быть ИЗБИРАТЕЛЬНОГО РАВНОПРАВИЯ женщин и мужчин, типа, ТУТ - мы равны, а ТУТ - равнее. С чего бы это "Же-хамство (нахальство)" может быть НЕ НАКАЗУЕМЕЕ "Эм-хамства (нахальства)"??? Некоторые "рынски-собчачки", которые есть везде, по нахальству далеко опережают большинство мужчин.

15:46

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