13:27 | ФУТБОЛ — Англия

Мойес ждет продления контракта с Коне

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Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес надеется, что в ближайшее время защитник Ламин Коне подпишет новый контракт с клубом. В минувшее трансферное окно "Челси" и "Эвертон" хотели заполучить 27-летнего ивуарийца, но "Черным котам" удалось сохранить игрока в составе.

- Это был трудный трансферный период для всех нас, - цитирует Sky Sports Мойес. - Понимаю позицию Ламина, но я также понимаю, что клуб должен придерживаться своего мнения. Буду рад, если Коне подпишет новый контракт в ближайшее время.

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