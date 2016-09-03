Мойес ждет продления контракта с Коне

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес надеется, что в ближайшее время защитник Ламин Коне подпишет новый контракт с клубом. В минувшее трансферное окно "Челси" и "Эвертон" хотели заполучить 27-летнего ивуарийца, но "Черным котам" удалось сохранить игрока в составе.

- Это был трудный трансферный период для всех нас, - цитирует Sky Sports Мойес. - Понимаю позицию Ламина, но я также понимаю, что клуб должен придерживаться своего мнения. Буду рад, если Коне подпишет новый контракт в ближайшее время.