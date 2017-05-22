Мойес ушел из "Сандерленда" после вылета в чемпион-лигу

Шотландский специалист Дэвид Мойес подал в отставку с поста главного тренера "Сандерленда", сообщает официальный сайт клуба. 54-летний тренер сегодня утром объявил о своем решении руководству клуба и отказался от компенсации за расторжение контракта.

Напомним, что по итогам сезона "Сандерленд" занял последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и вылетел в чемпион-лигу. Мойес возглавил клуб летом, перед началом сезона. Ранее он работал с такими клубами, как "Престон", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Реал Сосьедад".