Мойес покидает "Вест Хэм"

"Вест Хэм" объявил о том, что главный тренер команды Дэвид Мойес покидает свой пост, сообщает официальный сайт лондонского клуба. Руководство "молотобойцев" решило не продлевать контракт 55-летнего специалиста, который истекал этим летом.

Мойес возглавил "Вест Хэм" в ноябре 2017 года.

- На протяжении всего времени в "Вест Хэме" Дэвид показал себя с честьб и достоинством, и для нас было удовольствием работать с ним, - сказал совладелец клуба Дэвид Салливан. – Когда Дэвид и его команда пришли сюда, их и наше внимание было сосредоточено только на шести месяцах работы до конца сезона. Теперь, когда сезон закончен, мы чувствуем, что будет правильно двигаться в другом направлении. Мы уже ищем тренера, который, как мы думаем, сможет двигать "Вест Хэм" вперед в соответствии с нашими амбициями.

По итогам сезона в АПЛ "молотобойцы" заняли 13 место. Отметим, что Мойес стал главным тренером "Вест Хэма", когда команда шла в зоне вылета, на 18 месте.