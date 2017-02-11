Мойес покажет "Сандерленду" Нью-Йорк и пригласит Трампа

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес сообщил, что команда после субботнего матча с "Саутгемптоном" отправится в Нью-Йорк. Следующий матч "черные коты" проведут 25 февраля против "Эвертона", поэтому у команды есть окно для небольшого отпуска. По словам шотландца, он будет рад, если одну из тренировок "Сандерленда" посетит президент США Дональд Трамп.

- Это что-то новое для игроков, - приводит Goal слова Мойеса. - Они нуждаются в небольшом отдыхе. Мы будем смотреть баскетбол и хоккей, но еще и тренироваться. Я хочу создать командный дух, чтобы футболисты строили свои отношения вне поля.

Будем проводить тренировки в Центральном парке, ездить на велосипедах, но у команды будет время для осмотра достопримечательностей. Возможно, посетим Trump Tower. Если Дональд Трамп захочет увидеть моих ребят, то мы будем рады его видеть.