Мойес оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов за угрозу в адрес журналистки

Футбольная ассоциация Англии (ФА) оштрафовала бывшего главного тренера "Сандерленда" Дэвида Мойеса на 30 тысяч фунтов стерлингов. ФА наказала шотландца за слова в адрес журналистки ВВС Вики Спаркс. После пресс-конференции 18 марта он сказал ей, что она может получить пощечину, если еще раз придет с неприятными для него вопросами.
Напомним, что после инцидента Мойес извинился перед Спаркс, а она приняла его извинения. Однако ФА решила открыть дело в отношении специалиста.
Мойесу грозит дисквалификация за оскорбление журналистки //
Гари Линекер: "Случай с Мойесом - яркий пример отношения некоторых тренеров к интервьюерам" //
Мойес удивлен реакцией общественности на его оскорбления в адрес журналистки
This is disgraceful. David Moyes cannot get away with these sexist threats - the @FA must take action immediately. pic.twitter.com/kcMSQFmI7g– Dr Rosena Allin-Khan (@DrRosena) 3 апреля 2017 г.