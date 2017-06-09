Мойес оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов за угрозу в адрес журналистки

Футбольная ассоциация Англии (ФА) оштрафовала бывшего главного тренера "Сандерленда" Дэвида Мойеса на 30 тысяч фунтов стерлингов. ФА наказала шотландца за слова в адрес журналистки ВВС Вики Спаркс. После пресс-конференции 18 марта он сказал ей, что она может получить пощечину, если еще раз придет с неприятными для него вопросами.

Напомним, что после инцидента Мойес извинился перед Спаркс, а она приняла его извинения. Однако ФА решила открыть дело в отношении специалиста.

Мойесу грозит дисквалификация за оскорбление журналистки //

Гари Линекер: "Случай с Мойесом - яркий пример отношения некоторых тренеров к интервьюерам" //

Мойес удивлен реакцией общественности на его оскорбления в адрес журналистки