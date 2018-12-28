"Моя дверь всегда открыта для игроков". Клопп ответил на критику Морено

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что всегда готов к общению с игроками "красных". Ранее защитник мерсисайдцев Альберто Морено признался, что был разочарован тем, что немецкий специалист не общался с ним, а также перестал ставить его в стартовый состав.

- Моя дверь всегда открыта для игроков, если они хотят поговорить со мной, - приводит слова Клоппа Liverpoll Echo. - Альберто не доволен игровым временем? Он никогда не показывает это на тренировках. Он - фантастический профессионал.

В текущем сезоне Морено провел 4 матча за "Ливерпуль".

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