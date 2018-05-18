Моуринью зовет Буффона в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет видеть в команде вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, утверждает Tuttosport. Отмечается, что португалец уже провел соответствующие переговоры с агентом игрока. 40-летнему вратарю предложен двухлетний контракт. Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны "ПСЖ" и "Ливерпуля".



Напомним, Буффон покинет "Ювентус" по окончании нынешнего сезона. 19 мая в чемпионате Италии он сыграет последний матч за команду против "Вероны". В текущем сезоне вратарь провел 20 матчей в серии А, пропустил 14 мячей и 11 раз отыграл "на ноль".

Буффон покинет "Ювентус" в конце сезона. И вот его слова

