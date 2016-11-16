21:14 | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью зол на Футбольную ассоциацию Англии из-за ситуации с Руни

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассержен поведением официальных лиц Футбольной ассоциации Англии (ФА), утверждает Sky Sports. По информации источника, несколько официальных лиц находились на вечеринке вместе с форвардом "Манчестер Юнайтед" Уэйном Руни в отеле команды. Сообщается, что португальский специалист зол не из-за того, что Руни проводил вечер, употребляя алкоголь, а из-за того, что все это произошло в тот момент, когда футболист был в зоне ответственности ФА.

Напомним, ранее сообщалось, что Руни был отчислен из команды перед товарищеской встречей против Испании (2:2) не из-за травмы колена, а из-за нарушения режима. Однако сегодня исполняющий обязанности главного тренера англичан Гарет Саутгейт опроверг эту информацию.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serzheo

)) Руни можно, он Руни. Может даже с сигарой по полю бегать)))

22:24

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