Моуринью заявил, что Погба будет капитаном "МЮ" в матче против "Брайтона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что полузащитник Поль Погба будет капитаном команды в матче 2-го тура английской премьер-лиги против "Брайтона", информирует пресс-служба клуба.

- Я не могу быть доволен им сильнее, чем сейчас, - заявил Моуринью на предматчевой пресс-конференции.

Погба был капитаном команды и в стартовом матче лиги с "Лестером" (2:1). Ранее сообщалось, что после игры француз сказал тренеру: "Есть вещи, которые я могу сказать, а есть то, что я не могу сказать, чтобы не быть оштрафованным". Моуринью ему ответил: "Если ты опять хочешь уйти из "МЮ", все, что тебе нужно, это попросить о трансфере".

Также сообщалось, что сейчас Погба якобы готов беседовать с Моуринью только через своего агента Мино Райолу.

Чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции хочет приобрести "Барселона", но в испанском клубе сомневаются, что могут совершить этот трансфер, по крайней мере, этим летом.