Моуринью заменил всех боллбоев на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заменил всех балбоев на "Олд Траффорд" игроками академии клуба, сообщает Mirror Online. Специалист был недоволен работой прежних балбоев, поскольку они, по его мнению, недостаточно быстро возвращали мяч на поле во время атак "красных дьяволов". Как считает Моуринью, воспитанники "Манчестер Юнайтед" лучше понимают нюансы игры и срочность в некоторых ситуациях, что поможет команде в важные моменты матчей.