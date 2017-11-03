Моуринью закрыл дело по факту уклонения от уплаты налогов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после заседания суда сообщил, что его дело по факту уклонения от уплаты налогов закрыто. По словам португальца, он просто внес необходимую сумму. Ранее появилась информация, что Моуринью с 2010 по 2013 год, когда работал в "Реале", не заплатил около 3,3 миллиона евро налогов с прав на образ.

– Мне сказали, что моя налоговая история чиста, – цитирует Моуринью ESPN. – Спустя несколько лет мне сообщили, что открыто дело. Чтобы его закрыть, мне надо выплатить определенную сумму. Я не стал с этим спорить и просто сделал платеж. После этого объявили, что дело закрыто.