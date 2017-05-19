Моуринью выпустит молодежь на последний матч сезона в премьер-лиге

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что в матче 38-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" предоставит игровое время молодежи. По его словам, в воскресенье в стартовом составе сыграют всего 3-4 основных игрока.

- У Криса Смоллинга небольшая проблема, но он будет готов к среде, - цитирует BBC Моуринью. - Погба в порядке. Он сильный парень с сильным характером, поэтому сыграет в воскресенье с "Кристал Пэлас".

Если честно, то много молодых игроков в стартовом составе это не очень хорошо, поэтому им нужна моя поддержка. Им будет нелегко. Конечно, если бы речь шла всего об одном новичке, то все в порядке, но не о стольких одновременно.