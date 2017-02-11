Моуринью уверен, что "Реал" не станет уводить из его команды Де Хеа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен, что "Реал" не будет переманивать его вратаря Давида Де Хеа, несмотря на слухи. Он подчеркнул, что имеет дружеские отношения с руководителями "Реала".

– Не нужно говорить о гипотетических вещах, – цитирует A Bola Моуринью. – Единственное, что реально, так это то, что он мой игрок. Я доволен им, знаю, что и он доволен мной. Что касается Флорентино Переса и его помощника Хосе Анхеля Санчеса, то я могу назвать их моими друзьями, большими друзьями. Наверняка мы не будем общаться через прессу. Если нам будут интересны какие-то игроки, то мы поговорим напрямую.