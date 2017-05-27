Моуринью убедил Перишича перейти в "Манчестер Юнайтед"?

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью убедил полузащитника "Интера" Ивана Перишича продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Premium Sport, 28-летний хорват провел с наставником "красных дьяволов" беседу, после которой и принял решение о переходе.

Сумма трансфера составит порядка 45 миллионов евро. Средства от продажи форварда нужны "Интеру" для проведения летней трансферной кампании – УЕФА продолжает следить за тем, как миланский клуб соблюдает правила финансового fair play.

В нынешнем сезоне Перишич принял участие в 35 матчах серии А, отметившись десятью голами и шестью результативными передачами.