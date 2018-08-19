Моуринью требует отчислений от доходов с фильма о чемпионстве "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью скептически отозвался о документальном фильме "Все или ничего", который посвящен чемпионству "Манчестер Сити" в прошлом сезоне. В восьмисерийном фильме от Amazon фигурирует и Моуринью.

– Я фильм целиком не видел, но кое-что о нем знаю, – цитирует AFP Моуринью. – Не вижу нужды проявлять неуважение к фантастическому фильму, говоря о нем. А поскольку я там снят, то могу потребовать свою долю с доходов.

– Хотя, если создатели отправят мне одну из футболок "Сити", на которой было написано "Мы сделали это в день дерби!", то я откажусь от отчислений, – добавил Моуринью, намекнув на то, что эти футболки, заготовленные "Сити" к досрочному чемпионству в матче с "МЮ", им не пригодились.