08:49 3 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью сомневается в покупке Гризманна

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В "Манчестер Юнайтед" разделились мнения по поводу покупки нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, информирует Marca. Идея приобретения 25-летнего игрока сборной Франции принадлежит руководству клуба. Однако главный тренер Жозе Моуринью сомневается в том, подойдет ли Гризманн и сможет ли вписаться в командную игру.

Ранее появилась информация, что "МЮ" уже согласовал условия личного контракта с футболистом. При этом отмечалось, что его зарплата будет такая же, как у партнера по сборной Франции Поля Погба, а именно 17,7 миллиона евро в год.

Контракт Гризманна истекает только в 2021 году, а сумма отступных за него составляет 100 миллионов евро. На счету Гризманна в этом сезоне 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 6 передач.

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Материалы REN-TV

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