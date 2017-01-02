Моуринью сделал 5 замен в "старте" "МЮ" на матч с "Вест Хэмом"

Стали известны составы "Вест Хэма" и "Манчестер Юнайтед" на матч 20-го тура чемпионата Англии. Главный тренер гостей Жозе Моуринью произвел пять замен в "старте" команды по сравнению с предыдущей игрой против "Мидлсбро" (2:1). В числе прочих на скамейке запасных остался автор первого гола Антони Марсьяль. Отметим, что игра станет для вратаря Давида Де Хеа 250-й в составе "МЮ". Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Вест Хэм": Рэндолф, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Фегули, Куяте, Ланцини, Обианг, Огбонна, Пайет, Антонио.

Запасные - Адриан, Кэрролл, Ноубл, А. Айю, Э. Флетчер, Ферандес, Кина.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Джоунс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Погба, Лингард, Мхитарян, Ибрагимович.

Запасные - Ромеро, Смоллинг, Феллаини, Янг, Мата, Марсьяль, Рэшфорд.

Игра начнется в 20.15 по московскому времени.

Трансляция матча "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед"