Моуринью считает, что выход в финал Кубка лиги негативно скажется на шансах "МЮ" в чемпионате Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка лиги против "Халл Сити" выразил неуверенность в том, нужна ли победе команда в этом турнире. По словам португальца, выход в финал может поставить крест на шансы команды попасть в топ-4 чемпионата Англии.

– Если мы обыграем "Халл Сити", мы, можно сказать, не сыграем с "Манчестер Сити", – приводит The Mirror слова Моуринью. – Потому что я уверен, что организаторы поставят матч на самую неудобную для нас дату. Потом начнется Лига Европы – там плей-офф, нужно играть 1/16 и 1/8 финала. Так что, если мы выйдем в финал Кубка лиги, бороться за место в топ-4 чемпионата будет очень тяжело, но посмотрим, что будет. На данный момент у нас 25-процентный шанс выиграть Кубок лиги.