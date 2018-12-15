Моуринью разозлен отношением к команде со стороны руководства "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлен отношением руководства клуба к команде, сообщает The Telegraph. По данным источника, португальца разозлило, что никто из представителей высшего руководства клуба или владельцев не был на матче Лиги чемпионов с "Валенсией". По его мнению, это свидетельствует о равнодушии боссов.

Издание приводит слова источника, близкого к Моуринью. Он якобы утверждает, что португалец сомневается в способности руководства в таких условиях грамотно сработать на зимнем трансферном рынке.