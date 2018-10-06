21:50 | Футбол — Англия

Моуринью рассказал, за счет чего "МЮ" победил "Ньюкасл"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью после волевой победы над "Ньюкаслом" в матче 8-го тура чемпионата Англии (3:2) заявил, что игроки сделали все для того, чтобы выиграть.

- Речь идет не о заменах, - цитирует португальца Sky Sports. - Это менталитет, желание и приверженность. Ничего не важно, значим только клуб. Речь идет не обо мне. Футболисты во второй половине встречи сделали все для того, чтобы выиграть.

После восьми туров "МЮ" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. 

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед

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