Моуринью рассказал о планах на сбор в ОАЭ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, зачем команда отправилась на мини-сбор в Дубай. По его словам, команда проведет тактическую работу.

– Некоторым футболистам нужно залечить травмы, но в то же время нам нужно тренироваться, – цитирует пресс-служба "МЮ" Моуринью. – Позади осталось безумное время, у нас не было возможности для того, чтобы поработать над деталями.

Сейчас у нас есть возможность провести хорошую, приятную неделю и восстановить футболистов с травмами. В то же время, мы поработаем над тактикой. Я думаю, это благоприятно скажется на второй части сезона.