Моуринью рассказал о будущем Санчеса в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что нападающий "красных дьяволов" Алексис Санчес не покинет клуб. Ранее СМИ сообщали о желании 29-летнего чилийца уйти.

- Не думаю, что Санчес покинет "МЮ", - приводит слова Моуринью Sky Sports. - Он никогда мне об этом не говорил. Он играет так, как и вся команда. Когда его действия становятся лучше, то и команда играет лучше. Он дает нам свою индивидуальность.

В текущем сезоне Санчес провел 11 матчей за "МЮ", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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