Моуринью рассказал, как прятался в ящике для грязного белья и чуть не умер

Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, как он прятался в ящике для грязного белья в раздевалке "Челси" в 2005 году. Тогда португальский специалист был дисквалифицирован и не мог посетить четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Баварии".

– Да, это на самом деле было. "Челси" – "Бавария" – большой матч в Лиге чемпионов, 0– цитирует Моуринью Daily Mail со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports. – Я должен был находиться с игроками и у меня полшучилось

Я пришел в раздевалку днем, а матч начинался в 19.00. Хотел быть там, когда придут игроки. Меня никто не видел. Главная проблема заключалась в том, что потом незаметно уйти из раздевалки.

Тогда Стюарт Баннистер, который отвечал в "Челси" за экипировку, посадил меня в ящик. Крышка была приоткрыта, чтобы я мог дышать.

Когда Стюарт вывозил ящик, за ним пошли сотрудники УЕФА. Они очень хотели меня найти. Сюарту пришлось закрыть крышку. Когда он ее открыл, я умирал. Серьезно говорю. Я был при смерти. Это правда.