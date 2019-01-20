Моуринью рассказал, что недавно его пригласили на хоккей в Россию

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что недавно один из пользователей Твиттера пригласил его на хоккейный матч в Россию.

- Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в Россию – у меня такое впервые, - заявил специалист в интервью La Gazzetta dello Sport.

Последним клубом Моуринью на данный момент является "Манчестер Юнайтед". Он был уволен оттуда в декабре 2018 года. Вместо него "красных дьяволов" возглавил Уле Гуннар Сульшер. Под его руководством команда одержала семь побед подряд в чемпионате и Кубке Англии. Норвежец стал третьим в истории тренером, которому удалось начать карьеру в АПЛ с шести выигранных встреч к ряду.

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