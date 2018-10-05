Моуринью провел предматчевую пресс-конференцию всего за три с половиной минуты

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не захотел растягивать общение с журналистами на пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии с "Ньюкаслом". Его пресс-конференция продолжалась всего три с половиной минуты. Он лишь сказал, что для "МЮ" важна победа над соперником. На другие вопросы португалец отказался отвечать.
– Почему у команды такая форма? – вопрос журналиста.
– По многим причинам, – сказал Моуринью.
– Можете пояснить?
– Нет.
– Четыре матча без побед неприемлемы для "МЮ"?
– Да.
– Вы делаете все, что в ваших силах?
На последний вопрос Моуринью отвечать не стал и покинул пресс-конференцию.
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