Моуринью просмотрел Гачиновича на матче Австрия - Сербия

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" присутствовал на матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборной Австрии и Сербией (3:2). По информации Daily Mail, португальский специалист просматривал серба Мията Гачиновича.

Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте, при этом он результативными действиями не отметился. Гачинович выступает в чемпионате Германии за "Айнтрахт".