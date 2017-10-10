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16:47 | Футбол — Англия

Моуринью просмотрел Гачиновича на матче Австрия - Сербия


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" присутствовал на матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборной Австрии и Сербией (3:2). По информации Daily Mail, португальский специалист просматривал серба Мията Гачиновича.

Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте, при этом он результативными действиями не отметился. Гачинович выступает в чемпионате Германии за "Айнтрахт".

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