Моуринью пропустит матч с "Челси" из-за дисквалификации

Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, сообщает пресс-служба организации. Португалец пропустит следующий матч "красных дьяволов" против "Челси", который состоится 3 декабря в рамках 14-го тура премьер-лиги. Кроме того, специалист оштрафован на 16 тысяч фунтов стерлингов.

Такое решение FA приняла по итогам рассмотрения эпизода матча "МЮ" против "Вест Хэма" (1:1), в котором Моуринью пнул бутылку с водой, протестуя против решения арбитра Джонатана Мосса. Рефери показал желтую карточку полузащитнику Полю Погба за симуляцию.