19:58 | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью пропустит матч с "Челси" из-за дисквалификации

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Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, сообщает пресс-служба организации. Португалец пропустит следующий матч "красных дьяволов" против "Челси", который состоится 3 декабря в рамках 14-го тура премьер-лиги. Кроме того, специалист оштрафован на 16 тысяч фунтов стерлингов.

Такое решение FA приняла по итогам рассмотрения эпизода матча "МЮ" против "Вест Хэма" (1:1), в котором Моуринью пнул бутылку с водой, протестуя против решения арбитра Джонатана Мосса. Рефери показал желтую карточку полузащитнику Полю Погба за симуляцию.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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kb minsk

Так они вроде как играли уже. Челси 4:0 выиграло.

20:23

tranmer

Моуринью не будет на скамейке уже сегодня в игре Кубка лига против "Вест Хэма"!

20:22

WWW.DIN..

Все бы хорошо, вот только не играет МЮ следующем туре с Челси

20:13

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