Моуринью пропустит матч с "Челси" из-за дисквалификации

Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, сообщает пресс-служба организации. Португалец пропустит следующий матч "красных дьяволов" против "Челси", который состоится 3 декабря в рамках 14-го тура премьер-лиги. Кроме того, специалист оштрафован на 16 тысяч фунтов стерлингов.
Такое решение FA приняла по итогам рассмотрения эпизода матча "МЮ" против "Вест Хэма" (1:1), в котором Моуринью пнул бутылку с водой, протестуя против решения арбитра Джонатана Мосса. Рефери показал желтую карточку полузащитнику Полю Погба за симуляцию.
kb minsk
Так они вроде как играли уже. Челси 4:0 выиграло.
20:23
tranmer
Моуринью не будет на скамейке уже сегодня в игре Кубка лига против "Вест Хэма"!
20:22
WWW.DIN..
Все бы хорошо, вот только не играет МЮ следующем туре с Челси
20:13