Моуринью проиграл три матча кряду в одном сезоне впервые с 2002 года

В игре 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уступил "Уотфорду" со счетом 1:3. Это поражение стало третьим подряд для манкунианцев – ранее они уступили в премьер-лиге "Манчестер Сити" (1:2) и в Лиге Европы "Фейеноорду" (0:1).
Таким образом, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью впервые за 14 лет уступил три матча кряду в одном сезоне, сообщает Gracenote Live. В последний раз такой показатель у португальского специалиста был в 2002 году, когда он работал с "Порту".
Любопытно, что для "Уотфорда" победа над "Манчестер Юнайтед" стала первой за последние 30 лет. В последний раз "шершни" обыгрывали клуб из Манчестера за два месяца до прихода на пост главного тренера соперника Алекса Фергюсона.
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Маур в 2006 проигрывал 3 матча к ряду с Челси. 2 последних матча АПЛ и следующий матч за Супер Кубок
17:55
Ruslan Samaras
Действительно "Особенный" тренер),пусть начало сезона для Моур и его "МЮ" будет неудачный,а далее посмотрим,сезон длинный....
17:45
баламошка
Да...Маур. Жаль. Удачи, что ли...
17:41
James Gang
Сбитый лётчик...
17:27
Чупа-чупас
Для переводчика это нормально...
16:35