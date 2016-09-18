Моуринью проиграл три матча кряду в одном сезоне впервые с 2002 года

В игре 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уступил "Уотфорду" со счетом 1:3. Это поражение стало третьим подряд для манкунианцев – ранее они уступили в премьер-лиге "Манчестер Сити" (1:2) и в Лиге Европы "Фейеноорду" (0:1).

Таким образом, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью впервые за 14 лет уступил три матча кряду в одном сезоне, сообщает Gracenote Live. В последний раз такой показатель у португальского специалиста был в 2002 году, когда он работал с "Порту".

Любопытно, что для "Уотфорда" победа над "Манчестер Юнайтед" стала первой за последние 30 лет. В последний раз "шершни" обыгрывали клуб из Манчестера за два месяца до прихода на пост главного тренера соперника Алекса Фергюсона.