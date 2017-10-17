Моуринью продлит контракт с "МЮ", если ему повысят зарплату

Жозе Моуринью настроен подписать новый контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщает The Guardian. Португалец останется в команде, если ему повысят зарплату.

Моуринью возглавляет манкунианцев с 2016 года. Его нынешний контракт действует до 2019 года. Сейчас португалец получает около 15 миллионов фунтов стерлингов в год. 54-летний наставник хочет добиться заметного улучшения в новом соглашении. Моуринью важно, чтобы новая зарплата и бонусы отражали прогресс, которого ему удалось добиться с английской командой.