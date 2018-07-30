Моуринью призвал игроков "МЮ", выступавших на ЧМ-2018, сократить отпуск

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью попросил игроков своей команды, которые находятся в отпуске после чемпионата мира-2018, присоединиться к команде. "Красные дьяволы" испытывают кадровые проблемы – из-за травм португалец не может рассчитывать на 8 футболистов.

– Надеюсь, что парни, находящиеся в отпуске, поддерживают форму, а некоторые из них захотят последовать примеру Маркуса Рэшфорда и Фила Джоунса – они вернутся раньше, чтобы помочь команде, – цитирует Times Моуринью. – У нас перед началом сезона есть проблемы.

В настоящее время в отпуске после ЧМ-2018 находятся Поль Погба, Ромелу Лукаку, Маруан Феллаини, Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд, Эшли Янг, Фил Джонс и Виктор Линделеф.