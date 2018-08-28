Моуринью потерпел самое крупное домашнее поражение

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, проиграв "Тоттенхэму" (0:3) в матче 3-го тура чемпионата Англии, потерпел самое крупное домашнее поражение в качестве наставника во всех турнирах, информирует Opta. Голы в этой встрече забили Лукас (дубль) и Харри Кейн.
"Тоттенхэм" набрал девять очков и вышел на втором место в турнирной таблице, "Манчестер Юнайтед" с тремя баллами располагается на 13-м месте.
3 - @SpursOfficial's win tonight marks Jose Mourinho's biggest ever home defeat as a manager in any competition. Trounced. #MUNTOT pic.twitter.com/S5vXMCEpdo– OptaJoe (@OptaJoe) August 27, 2018